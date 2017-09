Milan, Demirbay dell'Hoffenheim obiettivo per l'anno prossimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo la stampa tedesca, in particolare della BILD, concluso il mercato estivo, il Milan sarebbe già al lavoro per studiare ed analizzare gli obiettivi per le prossime sessioni. Si continua a seguire la crescita di Kerem Demirbay, centrocampista classe '93 dell'Hoffenheim e già nel giro della nazionale tedesca.