Milan, dentro Berardi se parte Suso: contatti con il Sassuolo

Il Milan ha deciso di iscriversi alla corsa per Domenico Berardi. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero, confermando l’indiscrezione riportata ieri. Il talento del Sassuolo piace molto al direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, che lo segue ormai da parecchio tempo. Tuttavia, l’attaccante neroverde non è una priorità per il Milan. Berardi, invece, è la prima alternativa a Suso, il quale potrebbe chiedere di lasciare il club a fine stagione. In quel caso, Mirabelli si fionderebbe proprio sull’attaccante del Sassuolo (gradito anche a Gattuso). Già un anno fa, il ds milanista aveva fatto sapere al patron Squinzi di essere interessato al giocatore, ed è quello che ribadirà oggi ai vertici neroverdi. Il Milan, tra l’altro, ha alcuni calciatori che potrebbero interessare al Sassuolo, come Gabbia, Bellanova, Simic, Bertolacci, Antonelli e Locatelli. Lo riporta milannews.it