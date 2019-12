Milan, dentro Ibra e fuori Rebic: l'addio del croato porta 3 milioni

© foto di imago sportfotodienst

Tre milioni di risparmio per un addio indolore, quello di Ante Rebic: il croato ha vestito la maglia rossonera per 177 minuti in stagione, sette presenze complessive, una sola volta da titolare. Dire che non ha inciso è quasi poco, l'addio al Milan e alla Serie A appare scontato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore tornerà a Francoforte, dando così modo ai rossoneri di risparmiare per 3 milioni di ingaggi. Soldi che Maldini e Bonan riverseranno nell'assalto a Ibrahimovic, che rimane l'obiettivo numero uno per l'attacco.