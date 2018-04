Milan, Depay in cima alla lista dei desideri di Mirabelli

Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane si sofferma sulle mosse di mercato del Milan. I rossoneri cercheranno prima di tutto una mezzala di qualità e un centrocampista più fisico (il coreano Ki Sung-Yueng potrebbe arrivare a costo zero dallo Swansea). Per quanto riguarda l’attacco, Mirabelli è alla ricerca di un esterno che parta da sinistra: il nome in cima alla lista del ds milanista è Memphis Depay del Lione.