Milan, Depay primo obiettivo per l'estate. L'alternativa è Saint-Maximin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' Memphis Depay il primo obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Il club rossonero, tramite il suo ds Mirabelli, da settimane è in trattativa sia con l'Olympique Lione che col suo entourage e spera di chiudere in fretta l'affare.

Però, scrive Tuttosport, la società meneghina nel frattempo sta valutando anche delle alternative. Una gioca sempre in Ligue 1 e corrisponde al nome di Allan Saint-Maximin, giocatore 21enne del Nizza molto apprezzato dal suo compagno di squadra Mario Balotelli che ha una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.