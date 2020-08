Milan, derby andaluso per Calabria: il terzino piace a Siviglia e Betis

Il futuro di Davide Calabria potrebbe essere in Spagna. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport per il terzino del Milan ci sarebbe un derby tutto andaluso tra Siviglia e Betis, con i biancoverdi al momento in vantaggio. Il giocatore ha da poco cambiato agente che è già al lavoro per il suo trasferimento in Liga.