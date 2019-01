© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Preso atto delle richieste del Watford di Giampaolo Pozzo per Gerard Deulofeu, il Milan avrebbe decisamente raffreddato la pista che avrebbe riportato in rossonero l'esterno spagnolo. Leonardo, così, si sta concentrando su tre nomi per rinforzare la squadra a disposizione di Gattuso, regalando al tecnico l'esterno sinistro d'attacco tanto atteso: Groeneveld del Bruges, Djenepo dello Standard Liegi ed Everton del Gremio. Lo riporta Tuttosport.