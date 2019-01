© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Idee di mercato per il Milan negli ultimi giorni di mercato. La Gazzetta dello Sport scrive di Gerard Deulofeu, prodotto delle giovanili del Barcellona che ha già vestito i colori rossoneri nella seconda parte della stagione 2016-17. Una seconda avventura rossonera è ostacolata dalla formula (il Watford di Pozzo non accetta prestiti) ma avrebbe senso, visto che il Diavolo cerca un attaccante esterno con quelle caratteristiche. Lo testimonia l’interesse nei riguardi di Arnaut Groeneveld, 21enne olandese in forza al Bruges.