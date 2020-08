Milan, Deulofeu sogna il ritorno a Milano. Ma i rossoneri puntano Chiesa

La retrocessione del Watford dovrebbe liberare Gerard Deulofeu, per cui si preannuncia una sfida tra il Milan e il Valencia. Come riportato da Tuttosport, lo spagnolo sarebbe ben felice di tornare a Milano. Nel frattempo anche il Valencia del neo allenatore Javi Garcia si è fatto avanti. Ai rossoneri, però, piace molto Federico Chiesa. I vertici di via Aldo Rossi starebbero cercando di inserire il ragazzo nella trattativa che potrebbe portare Paquetà (e forse anche Ricardo Rodríguez) alla Fiorentina. Chiaramente al momento per l’attaccante della Fiorentina c’è in pole la Juventus, con anche l’Inter interessata.