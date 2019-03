Milan, Deulofeu sprinta per tornare in rossonero. Sfida con Saint-Maximin

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si sofferma sulle strategie di mercato del club rossonero in vista della sessione estiva. "Deulofeu lavora per tornare al Milan", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Sprint con Everton e Saint-Maximin". Corsa a tre, dunque: Leonardo è a caccia di un rinforzo per il tridente offensivo, uno di questi profili potrebbe rinforzare l’attacco milanista della prossima stagione.