Milan, Deulofeu vorrebbe tornare: lascerà il Watford dopo la retrocessione

Già in passato, Gerard Deulofeu aveva reso noto la sua volontà di tornare al Milan, club nel quale ha militato in prestito da gennaio a giugno 2017: lo spagnolo si è trovato molto bene in rossonero e per questo non gli dispiacerebbe affatto tornare a vestire la maglia del Diavolo. Dopo la retrocessione del Watford, il suo futuro sarà lontano dalla squadra inglese e la sua priorità sarebbe quella di tornare proprio al Milan. A riportarlo è Tuttosport.