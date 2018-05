Milan di nuovo su Belotti. Per Repubblica anche Cutrone nell'operazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portale Repubblica.it analizza il prossimo mercato estivo con particolare attenzione ai giocatori italiani e all'interno del pezzo si parla anche del rinnovato interesse del Milan per Andrea Belotti. I rossoneri torneranno presto a muoversi per l'attaccante del Torino che la scorsa estate era diventato l'obiettivo numero uno di Fassone e Mirabelli. E con l'inserimento del cartellino di Patrick Cutrone più un lauto conguaglio a favore dei granata, si legge, l'operazione potrebbe andare in porto. L'alternativa al Gallo, per i rossoneri, sembra essere Simone Zaza in uscita dal Valencia.