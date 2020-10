Milan, Diaz: "Felice dei tre punti che ci tengono in testa al Girone H: continuiamo così"

A sbloccare la gara contro lo Sparta Praga, in casa Milan, ci ha pensato Brahim Diaz. Che a margine del confronto ha parlato ai microfoni di Milan TV: “Sono felice per il gol, la prestazione e i tre punti che mantengono il Milan in vetta al girone. A me piace giocare dove il mister mi chiede, mi trovo molto bene con lui e con la squadra: voglio aiutarla. E voglio continuare con questa striscia positiva”.