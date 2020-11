Milan, Diaz: "Sconfitta difficile da mandar giù, abbiamo regalato due gol"

Una sconfitta che brucia quella del Milan, costretti a piegarsi sotto i colpi del Lille in Europa League. A fine partita è Brahim Diaz, ai microfoni di Sky Sport, a sottolineare l'atmosfera che aleggia nello spogliatoio rossonero. "Non abbiamo giocato un'ottima partita e abbiamo regalato due gol. Dobbiamo migliorare e rimanere concentrati nelle prossime partite. Dobbiamo continuare, quello che abbiamo fatto stasera non è facile da mandare giù. Ci siamo espressi su ottimi livelli e non è andata così con il Lille però teniamo i piedi per terra e andiamo avanti. Quale è la mia posizione preferita? Posso giocare ovunque, decide il mister, io darò il massimo", ha concluso Diaz.