Milan, dichiarazione d'amore di Leao: "Amo questa squadra. Un anno qui e altri ne verranno"

Dichiarazione d'amore di Rafael Leao al Milan. Il portoghese ha chiuso il suo primo campionato con 31 presenze e 6 reti, risultando uno dei migliori in campo nell'ultima partita contro il Cagliari, prima di uscire per infortunio: "Amo la mia squadra. Un anno col Milan e altri ne verranno".

@acmilan love My team 🔴⚫️

1year with Milan more to come pic.twitter.com/5fOYKIYib5

— Rafael Leão (@RafaeLeao7) August 1, 2020