Milan, difesa blindata ma rinforzo mancante

vedi letture

Da Kabak a Rudiger, passando per Simakan. Un tris di nomi che il Milan ha cercato a fondo nelle ultime ore di mercato per rafforzare la propria retroguardia, senza tuttavia riuscire a portare a termine la sessione di mercato con il rinforzo che avrebbe di fatto completato la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Se da un lato è vero che una partenza a razzo che recita tre partite senza nessun gol al passivo è certamente uno score che infonde tranquillità, è altrettanto evidente che un profilo importante in più in una batteria che consta di Kjaer, Romagnoli, Musacchio, Gabbia e Duarte come alternative sarebbe certamente stato bene accetto. Magari con la contestuale uscita di almeno uno dei centrali attualmente in rosa che non rientra tra le prime scelte. L’inseguimento di Massara e Maldini, seppur forse tardivo nelle tempistiche, è stato comunque piuttosto deciso. La proposta formulata allo Strasburgo per arrivare a Simakan, per esempio, era di tutto rispetto sia nella prima che nella seconda formulazione che era stata predisposta. La fumata nera susseguente lascia la sensazione di incompletezza sulla quale Pioli dovrà lavorare tramutandola in stimolo e propellente motivazionale per chi del Milan farà parte e vorrà dimostrare di esserne all’altezza. Al di là dei primi risultati stagionali, comunque più che positivi al di là del valore degli avversari affrontati, i segnali che la proprietà ha fornito sul mercato sono sembrati più che confortanti.