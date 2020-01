© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il Milan cercherà in tutto i modi di trattenere Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto nel 2021. Come scrive la rosea, vedere ancora il portierone difendere la porta rossonera sembra un'impresa quasi impossibile, ma i dirigenti del Milan di proveranno e cercheranno in ogni modo di non perderlo a parametro zero.