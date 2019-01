© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan potrebbe anche chiudere il proprio mercato così, senza ulteriori affondi. Alla ricerca di un esterno d'attacco, con i nomi di Groeneveld e Osimhen sullo sfondo, al momento è Allan Saint-Maximin il nome più caldo. C'è una grossa distanza fra domanda e offerta, sia in termini economici che per l'eventuale formula del trasferimento. Il giocatore ha chiesto a Vieira di essere ceduto, ma difficilmente verrà accontentato. Diversa la situazione di Romulo, perché sebbene il Genoa abbia aperto alla sua cessione, risulta comunque un possibile jolly last minute, per inserire un altro profilo nelle rotazioni e per tappare eventuali falle. In uscita andrà via Halilovic.