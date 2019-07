© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan chiude il colpo Bennacer, rivoluziona il centrocampo e riflette sul futuro di Franck Kessié. Mister Giampaolo vuole pura qualità là in mezzo ed ecco che per l'ivoriano, che fa invece della fisicità il suo punto di forza, potrebbero aprirsi così le porte del mercato. Il tecnico rossonero, insieme al club, farà le sue valutazioni, anche perché per convincersi a lasciare partire l'ex Atalanta servono almeno 40 milioni di euro.

Tentazione inglese - Kessié, intanto, si gode le vacanze dopo la sua ottima Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, pronto a incontrare la società al suo ritorno per fare un punto sul presente e sul futuro. Con una preferenza comunque già netta e marcata, qualora il Milan dovesse decidere di cederlo: la Premier League. In tal senso qualche manifestazione d'interesse dall'Inghilterra è già arrivata, anche se ancora non c'è nessuna trattativa concreta. Lo riporta Tuttosport.