Milan, dilemma tattico per Gattuso in vista del Benevento: 4-3-3 o 4-4-2?

Il Milan delle ultime settimane, al di là dei risultati negativi (4 punti in 5 partite) è parso poco brillante. Alcuni elementi chiave nello scacchiere tattico di Gennaro Gattuso sono in una condizione fisica tutt'altro che ottimale, e così il mister rossonero potrebbe optare per un cambio di modulo in vista della sfida contro il Benevento. L'obiettivo è quello di far rifiatare un paio di giocatori (Suso su tutti) che stanno facendo molta fatica nelle ultime settimane. L'idea è quella di un passaggio al 4-4-2, con Borini e Bonaventura esterni e André Silva e Cutrone davanti. Se invece dovesse essere confermato il 4-3-3, a centrocampo potrebbe essere lanciato uno tra Montolivo e Locateli, con Bonaventura spostato più avanti, nella posizione di Calhanoglu, e Borini al posto dello spagnolo.