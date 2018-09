Milan, dirigenza a colloquio con la squadra. Personalizzato per Higuain

Fonte: MilanNews

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la dirigenza del Milan al completo ha incontrato la squadra a Milanello prima dell'inizio dell'allenamento pomeridiano dei rossoneri agli ordini di Rino Gattuso. L'ultimo in ordine cronologico ad arrivare nel centro sportivo rossonero è stato Gordon Singer, figlio di Paul. Presente, dunque, tutto lo stato maggiore del Diavolo: Scaroni, Singer, Leonardo, Maldini e tutto il CdA del fondo Elliott, segno che la proprietà voglia far sentire la propria vicinanza a tutto l'ambiente in vista della delicatissima sfida di Reggio Emilia di domenica contro il Sassuolo. Intanto, Gonzalo Higuain è ancora alle prese con il recupero dal problema fisico che gli ha impedito di prendere parte alla partita contro l'Empoli. L'attaccante argentino oggi non si è allenato in gruppo ma ha svolto del lavoro personalizzato.