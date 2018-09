Milan, dirigenza al gran completo al Castellani per la sfida con l'Empoli

Fonte: Milannews.it

Come riporta Sky Sport 24, stasera al Castellani sarà presente tutta la dirigenza del Milan, da Gordon Singer fino a Scaroni, per passare da Maldini, Leonardo e gran parte del cda con Furlani, Tuil. Ben 18 accrediti per la società rossonera, segnale di vicinanza ad allenatore e giocatori.