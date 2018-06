Milan, dirigenza stregata da Upamecano: servono 15 milioni di euro

Non solo Timo Werner. In casa Lipsia, come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è un altro giocatore che ha stregato il Milan. Si tratta del giovane difensore Dayot Upamecano, uno dei punti di forza della formazione tedesca. Oltre ai rossoneri, sulle tracce del francese ci sono anche Liverpool e Arsenal. Costo del cartellino: 15 milioni di euro.