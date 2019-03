© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diverbio in panchina fra Franck Kessié e Lucas Biglia nel corso del derby contro l’Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, il tutto sarebbe nato dalla delusione del centrocampista ex Atalanta nei confronti di Gattuso per la sostituzione. L’argentino ha chiesto educazione al suo compagno per rispetto di Cutrone che era entrato sul terreno di gioco. Da lì sarebbe poi scaturita la discussione.