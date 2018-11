© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domani sarà una giornata fondamentale per il Milan e per Gonzalo Higuain. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Pipita si presenterà infatti alla Corte d'Appello Federale per richiedere la riduzione della squalifica da due a una giornata, dopo l'espulsione per proteste rimediata nella sfida di San Siro contro la Juventus prima della sosta. La sentenza arriverà in tarda mattinata.