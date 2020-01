© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inizierà ufficialmente domattina la nuova avventura milanista per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è atteso a Milano domattina per le visite mediche di rito e successivamente per la firma del contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi sei mesi con opzione per il prossimo campionato.