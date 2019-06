Milan, domani la scelta di Maldini. Poi attesa per l’Uefa

“Per il bene del Milan mi auguro che le scelte siano quelle giuste”. L’appello è di Pepe Reina, esperto portiere rossonero che guarda già alla prossima stagione. Il Milan sta ricostruendo dalle macerie dopo anni di gestione in cui si è spesso pensato a nascondere la polvere sotto al tappeto, non guardando in faccia alla realtà. Il club va ristrutturato e per farlo bisogna partire dal basso, dalle fondamenta. Così Elliott ha in mente una forte rivoluzione, affidando a Maldini il compito di ripartire. Domani molto probabilmente arriverà la decisione di Paolo, mentre in settimana potrebbe arrivare anche la comunicazione dell’Uefa sulla prossima sanzione inflitta ai rossoneri, dopo il deferimento della commissione giudicante per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario nel triennio 2015/18. Da lunedì in poi ogni giorno può essere quello giusto per la nota ufficiale dell’Uefa, ma poi deciderà il Milan se accettare la punizione oppure rivolgersi al Tas di Losanna per fare immediatamente ricorso, come avvenuto a dicembre e com’è già successo l’anno scorso a luglio quando il club fu estromesso dall’Europa League, ma poi vinse il ricorso. Tuttavia l’atteggiamento di Elliott con l’Uefa è conciliante, si vogliono evitare guerre, dunque la proprietà americana come primo obiettivo ha quello di rispettare tutti i paletti imposti dall’Uefa, ma quelli che ritiene giusti e pertinenti alla situazione finanziaria attuale. Uno degli aspetti sui cui non concorda Elliott con l’Uefa, sono i tre anni per il pareggio in bilancio. La proprietà vorrebbe averne cinque per un percorso meno complesso e più sereno in cui i rossoneri potranno anche spendere.