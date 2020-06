Milan, domani le visite di Kalulu: ecco chi è il nuovo difensore rossonero

Nelle scorse ore è arrivato a Milano per iniziare la nuova avventura con il Milan. Pierre Kalulu, difensore in scadenza di contratto con il Lione, domani effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare l'accordo con i rossoneri e iniziare virtualmente la sua esperienza in Serie A. Per conoscere il nuovo giocatore milanista con la descrizione delle ultime vicende calcistiche e in sede di calcio mercato, clicca qui. Invece per conoscerlo più da un punto di vista tecnico e sapere quali sono le sue principali caratteristiche in campo, clicca qui.