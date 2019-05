Milan, domani Leonardo rassegnerà le dimissioni. Rottura con Gazidis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani, martedì 28 maggio, Leonardo non sarà più il direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan: divergenze di vedute e programmi troppo ampie con Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, che vorrebbe puntare su una squadra molto giovane (e rivendibile), mentre il brasiliano puntava ad ottenere risultati in un raggio temporale meno ampio. In pole per la sostituzione dell'uomo mercato brasiliano c'è Luis Campos del Lille, stando a quanto riferisce la redazione sportiva di Sky.