Milan, domani si opera Bonaventura. Tornerà la prossima stagione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giacomo Bonaventura nella giornata di domani sarà sottoposto a intervento chirurgico negli USA. Come riporta 'Sky', il calciatore è già a Pittsburgh dove domani andrà sotto i ferri per risolvere in maniera definitiva la microfrattura e la lesione della cartilagine del ginocchio che lo hanno messo ai box nell'ultimo periodo. Il suo ritorno in campo è previsto per la prossima stagione calcistica.