© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simon Kjaer potrebbe svolgere le visite mediche già nella giornata di domani anche perché la volontà del Milan è quella di averlo a disposizione per la partita di Coppa Italia con la SPAL. Al momento non è previsto un secondo arrivo in difesa: i rossoneri rimarrebbero dunque con Romagnoli, Musacchio, Kjaer e il giovane Gabbia. Lo riporta Sky Sport.