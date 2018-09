Milan, domenica occasione buona per osservare Barella. Resiste Rabiot

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adrien Rabiot resiste come obiettivo concreto per il centrocampo del Milan in vista di gennaio o giugno, quando scadrà il suo accordo con il PSG. Ma domenica Leonardo e Maldini avranno modo di osservare da vicino un altro obiettivo, riferisce Tuttosport, come Nicolò Barella, avversario con la maglia del Cagliari. Come nomi alternativi rimangono Leandro Paredes dello Zenit e Sandro Tonali del Brescia.