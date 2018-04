Milan, Donnarumma: "È stata la miglior parata della stagione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di Gianluigi Donnarumma a Milan TV al termine di Milan-Napoli: "La parata di oggi è sicuramente la più bella della stagione. Il mio salvataggio ci dà molto, normale vivere degli alti e bassi ma io do sempre tutto in allenamento e con il mio preparatore a Milanello".

La coppia Zapata-Musacchio: "Cristian e Mateo sono due grandi giocatori, con Bonucci e Romagnoli fuori li hanno sostituiti alla grande. Ma tutta la rosa lavora al massimo, oggi non era facile affrontare il Napoli con lo Scudetto in gioco".

Punto guadagnato o due persi? "Avremmo potuto anche vincere, ma non dimentichiamo contro chi eravamo in campo. Per come è andata all'ultimo secondo teniamoci il punto"

Le difficoltà offensive: "Abbiamo grandi attaccanti e non dico niente di più, arriverà il gol e faranno la differenza".

La sfida col Torino: "Sarà difficilissima, abbiamo bisogno di vincere per raggiungere i nostri obiettivi".