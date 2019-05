© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Milan Tv, Gianluigi Donnarumma ha parlato così della sfida contro la Fiorentina: “Per uscire dal periodo negativo serviva dare il 110% e lo abbiamo fatto. Sto molto bene, anche la squadra sta molto bene. Mi fa piacere aiutare la squadra come loro aiutano me. Siamo uniti per l’obiettivo. Cerco sempre di stare fermo fino alla fine e reagire all’ultimo davanti all’attaccante. Saper soffrire? Siamo stati bravi in entrambi le fasi, abbiamo fatto tutti un grande lavoro. Ora ci sono due finali da giocare. Tifosi? Li ringrazio tanto, abbiamo tutti bisogno di loro e ce lo dimostrano partita dopo partita. Finale di stagione? Pensiamo a noi, a fare sei punti, a dare il massimo. I periodi negativi ci sono in ogni squadra, siamo stati bravi ad uscirne”