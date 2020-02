vedi letture

Milan, Donnarumma affidabile e continuo: i dirigenti faranno di tutto per trattenerlo

Il rendimento di Gigio Donnarumma è una delle certezze del Milan in questo inizio 2020. Un portiere affidabile e soprattutto pienamente dentro alle dinamiche di squadra. Per questi motivi, i dirigenti rossoneri hanno già deciso che proveranno a fare di tutto per provare a convincerlo a restare anche in vista della prossima stagione. Raiola ha messo in dubbio questa possibilità, ma nessuno all'interno del club ha intenzione di arrendersi facilmente. La volontà è quella di andare avanti insieme, toccherà al numero 99 decidere cosa fare al termine di questo campionato. A riportarlo è MilanNews.