Milan, Donnarumma ai saluti. Da Manchester a Liverpool e Parigi. Tutte le ipotesi

vedi letture

Ampio spazio quest'oggi dedicato da La Gazzetta dello Sport al futuro di Gianluigi Donnarumma, sempre più vicino all'addio al Milan. Tra le varie destinazioni all'estero - si legge - in questo momento più di Londra ci sono città come Manchester e Liverpool. United e City dovrebbero prima fargli spazio e la tentazione c’è: cedere De Gea o Ederson per acquistare un portiere altrettanto affidabile e ancora più giovane. Complicati dalla questione Pogba i rapporti tra il solito Raiola e la sponda rossa di Manchester non sono così distesi: più semplice la strada verso Guardiola.

La Premier - Oppure Liverpool ma non come vice Alisson: l’Everton di Ancelotti punta in alto e l’acquisto di Gigio sarebbe un ulteriore segnale di ambizione. Ancora Raiola protagonista: come dimostrato dall’affare Kean, tra l’agente e i dirigenti inglesi c’è feeling. Come lingua universale l’inglese tornerebbe utile nello spogliatoio di qualsiasi top club: anche in Italia (alla Juve), a maggior ragione in Spagna e Francia.

La Francia - Il PSG resta una delle candidate più accreditate: Gigio sarebbe il perfetto sostituto di Keylor Navas. Il club punta però al colpo massimo: Donnarumma sì, ma da svincolato nel 2021.