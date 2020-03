Milan, Donnarumma ai saluti. Il valore scende, ma c'è anche il rischio di perderlo a zero

vedi letture

Ampio spazio quest'oggi dedicato da La Gazzetta dello Sport al futuro di Gianluigi Donnarumma. Nell'analisi dei fattori che - probabilmente - porteranno il portiere verso l'addio al Milan, c'è anche il fatto che la proprietà è molto attenta ai bilanci (necessità imposta dall’Uefa) e rischia un danno economico pesante: se l’estate scorsa il costo del cartellino di Gigio era stimato in almeno 50 milioni (20 più Areola dal Psg non furono ritenuti sufficienti) a dodici mesi dalla scadenza il valore scende. O addirittura si dimezza: è il mercato a fare il prezzo, e per il mercato di oggi l’affare si può concludere a 20-25 milioni. Il Milan giocherà al rialzo, ma il pericolo resta perdere il giocatore a zero nell’estate 2021.