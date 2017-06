Milan-Donnarumma, all'orizzonte le ombre di United e Real Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport in edicola, il rischio di fumata nera sul nuovo contratto di Gianluigi Donnarumma è concreto. Sullo sfondo due ipotesi: torna l'idea Real Madrid ma all'orizzonte anche il Manchester United. Il rischio di un anno da separati in casa è un lusso che il Milan non può permettersi e per questo oggi ci sarà una decisione. Con lo spettro di una fumata grigia non troppo vicino.