© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Gigio Donnarumma è ogni giorno più vicino alla permanenza in rossonero. Il giocatore da tempo aveva confidato al club la propria volontà di restare saldamente tra i pali milanisti e ora anche i dirigenti viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. Anzi, finito il mercato il suo agente Mino Raiola si presenterà in sede per parlare del rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, con buona pace del PSG che a più riprese è sembrato sul punto di fare l'offerta decisiva senza però mai riscontrare il favore del ragazzo.