Milan-Donnarumma, ci risiamo. Estate decisiva per il futuro del portiere

Prima o poi l’argomento rinnovo andrà affrontato, e anche con una certa urgenza. Perché il giocatore più importante della rosa del Milan ha solo un anno di contratto con i rossoneri, e tanti club europei si stanno già mobilitando per mettersi in contatto con il suo agente Mino Raiola. Il blocco del calcio mondiale per l’emergenza sanitaria del coronavirus ha rallentato i programmi ma appena ci sarà la possibilità, il Milan convocherà in sede il procuratore di Gigio per discutere del rinnovo. Sarà una trattativa difficile, perché la dirigenza vorrebbe abbassare l’ingaggio che attualmente percepisce l’estremo difensore di Castellammare di Stabia, e nel caso non dovesse riuscirci potrebbe valutare le offerte (la richiesta si aggira sui 50 milioni).

I 6 milioni di euro netti strappati nell'estate 2017 con la gestione Fassone-Mirabelli incidono parecchio sul bilancio, ma difficilmente il taglio sarà accettato dall’entourage di Gigio. Tuttavia va sottolineato più volte che l’intenzione di Donnarumma è quella di rimanere a Milano, in una città che ormai l’ha adottato e che sente sua. Gigio è legatissimo al Milan e spera di trovare un modo per rimanere in rossonero anche nei prossimi anni. Il Milan conosce il grande valore simbolico del portiere, e sa che rinnovargli il contratto potrebbe essere un segnale forte per il futuro, ma dovrà fare i conti con il bilancio e non potrà tirare troppo la corda. Nel frattempo il Chelsea, Psg e Real Madrid hanno già fatto dei sondaggi e monitorano la situazione di Donnarumma con grande interesse. Anche la Juve non ha mai nascosto l’intenzione di mettere le mani sul portiere milanista e addirittura spera di poterlo prendere a zero l’anno prossimo. Sarà un’estate movimentata per Gigio, sicuramente l’ultima finestra di mercato utile per il club per monetizzare.