Milan, Donnarumma: "Con l'Arsenal ce la giochiamo. Sono sereno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport partendo dalla vittoria in extremis ottenuta contro il Genoa domenica scorsa: "Sono contento per Andrè che cercava questo gol e l'ha trovato in un momento importantissimo. Adesso abbiamo più fiducia in vista dell'Asernal, ce l'andremo a giocare. Abbiamo fatto una bella rincorsa, siamo lì e abbiamo il dovere di credere nella qualificazione in Champions. Ci crederemo fino all'ultimo. Siamo un bel gruppo, l'esultanza a Genova è l'esempio: avevamo voglia di fare bene e di toglierci dalle spalle la sconfitta contro l'Arsenal. Io sono sereno a contento".