Milan-Donnarumma, contatti per il rinnovo. Si discute sui bonus e sulla clausola rescissoria

Lavoro sottotraccia per il Milan e Mino Raiola per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Come riporta La Gazzetta dello Sport le parti hanno già avvitato i contatti per il prolungamento del contratto del portiere in scadenza nel giugno 2021.

Al centro della trattativa un rinnovo fino al 2023 con ingaggio base inferiore ai 6 milioni di euro percepiti attualmente, ma superabili con i bonus. Ed è su questo tema che si sta concentrando l'attenzione sia del club che dell'agente italo-olandese. In particolare, scrive ancora la rosea, per i bonus legati alla stagione 2022-2023.

Spazio, infine, anche all'inserimento di una clausola rescissoria "a scendere" di anno in anno oppure solo per l'ultima stagione prevista nel nuovo accordo. La volontà di entrambe le parti è infatti quella di non imprigionare Donnarumma.