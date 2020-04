Milan, Donnarumma davanti a un bivio e intanto torna a farsi sotto anche il Real

Gigio Donnarumma è quanto mai prima davanti a un bivio: restare al Milan rinnovando il contratto oppure andarsene altrove per ripartire da una nuova avventura. Detto che dai dirigenti rossoneri non è arrivato alcun segnale in chiave prolungamento, ne sono arrivati invece e di molto concreti da top club pronti a muoversi per ottenere il suo cartellino. Il Real Madrid è tornato prepotentemente a farsi sotto, insieme al Chelsea che sta cercando il sostituto di Kepa, mai entrato tra le grazie di Lampard. Senza dimenticarsi che il PSG nicchia ma non si scansa, con i parigini che fino a oggi sono stati gli unici che in passato hanno già presentato una proposta per il numero uno milanista. A riportarlo è Tuttosport.