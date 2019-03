Milan, Donnarumma: "Dispiaciuto per l'errore, ma capita di sbagliare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluigi Donnarumma è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il k.o. del Milan sul campo della Sampdoria: "Ringrazio i compagni per il supporto, anche a fine partita. Capita di sbagliare e mi dispiace per tutti. Quando si vuole giocare sempre dal basso capita di sbagliare, possono sbagliare tutti. Mi dispiace perché ce l'abbiamo messa tutta e non siamo riusciti a portare nemmeno un punto, ma martedì si gioca. L'anno scorso non ho passato un periodo facile, se ho passato quello posso passare tranquillamente anche questo. Fa parte del ruolo del portiere, l'importante è andare avanti a testa alta. Meno male che martedì si gioca, abbiamo tre giorni per rifarci. Quagliarella è un grandissimo amico, l'ho conosciuto in Nazionale in questi dieci giorni ed è favoloso. Lo ringrazio tanto perché dopo il gol subito è venuto subito a consolarmi".