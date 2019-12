Milan, Donnarumma diviso tra il cuore e la realtà: il rinnovo è difficile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Resta difficile il rinnovo di contratto per Gigio Donnarumma, che da una parte non dimentica i propositi con cui è arrivato in città, ovvero fare qualcosa di buono con la maglia del Milan addosso, dall'altra però deve fare i conti con la realtà e con il bisogno del club di fare plusvalenze oltre che aggiornare un monte ingaggi dove il suo stipendio pesa moltissimo. Raiola è un cinico e da tempo si sta guardando attorno e nonostante la volontà del portiere sia quella di trovare una soluzione per restare a Milanello, non è da escludersi che le avances ripetute di Juventus prima e di PSG poi, alla fine facciano breccia nei piani del Nazionale azzurro fino a portarlo all'addio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.