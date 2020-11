Milan, Donnarumma e il rinnovo: la prossima settimana prima offerta ufficiale a Raiola

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan continua a tenere banco, visto che l'attuale contratto del portiere è in scadenza nel 2021 e per questo motivo già da febbraio l'estremo difensore rossonero potrebbe firmare liberamente con un altro club. Secondo quanto riportato da Sky Sport la prossima settimana la società di via Aldo Rossi presenterà la prima vera offerta ufficiale per il prolungamento del giocatore al suo agente Mino Raiola e nell'idea del Milan c'è una proposta di durata di 3-4 anni all'ingaggio attuale, circa 6 milioni a stagione. Probabile che Raiola chieda molto di più ma la cosa più importante è che la trattativa partirà ufficialmente.