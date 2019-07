© foto di Federico De Luca

Gianluigi Donnarumma è uno dei calciatori del Milan più al centro delle voci di mercato, e alla luce di quanto avvenuto nelle ultime settimane, pensare ad un suo addio (non però a meno di 50 milioni) non è un'idea poi così stramba, specie se si considerano le attenzioni del PSG. Per di più, come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, c'è da valutare l'aspetto contrattuale, dato che Donnarumma va a scadenza nel 2021. E con due soli anni rimanenti si rischierebbe di ripetere la situazione vissuta due estati fa quando l'estremo difensore rischiava di andarsene a basso costo. Ecco perché, non appena dovessero essere completate le cessioni che garantirebbero maggiore liquidità, i rossoneri andrebbero a caccia di un accordo con Raiola per poter avere quantomeno ancora il controllo sul suo cartellino.