© foto di PHOTOVIEWS

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo lo 0-0 contro il Genoa: “Vi ringrazio per i complimenti, io cerco sempre di dare il massimo in allenamento e poi anche in partita e di aiutare i miei compagni. Anno difficile? Sicuramente è stato un po’ complicato, anche se sei forte di carattere ci pensi sempre un po’, adesso sono molto più sereno. Problemi in difesa? Credo che abbiamo fatto molto bene tranne due occasioni in cui ci siamo persi un po’ l’uomo, poi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo”.