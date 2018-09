Milan, Donnarumma è tornato. Anche Fiori alla base della sua rinascita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul momento di Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan che ha iniziato questa stagione in maniera del tutto differente da come ha concluso quella passata. Praticamente l'unica nota lieta anche in Nazionale, il portiere classe '99 ha ritrovato quella serenità che sembrava smarrita anche grazie alla fiducia che gli ha mostrato la società delineando fin da subito le gerarchie per questa stagione: Donnarumma titolare e Pepe Reina numero 12.

A fare la differenza, però, anche il cambio di preparatore dei portieri: Valerio Fiori, tornato in società questa estate, sta contribuendo in maniera importante alla sua crescita.