© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, visto l'attuale contratto in scadenza nel giugno del 2021, il Milan dovrà iniziare presto a pensare al prolungamento di contratto di Gianluigi Donnarumma per evitare di iniziare il prossimo campionato con uno dei giocatori più rappresentativi e di valore in scadenza. Stavolta - secondo il quotidiano - nell'accordo con il giovane portiere rossonero, sarà presente anche la clausola rescissoria.